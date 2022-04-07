Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко уличил Запад в предварительной подготовке санкций

Лукашенко заявил, что Запад ввел бы санкции против Белоруссии в любом случае

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад ввел бы санкции против Белоруссии в любом случае. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко уличил страны Запада в предварительной подготовке к введению санкций. «Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений», — заявил он.

По словам главы государства, ограничения могли бы вводиться постепенно, но «мы бы их получили в любом случае».

Ранее Лукашенко призывал «не плакаться» из-за введенных Западом санкций. По его мнению, такие обстоятельства открывают огромный шанс для науки, экономики и других сфер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости
Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео
Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Европа откажется от российского угля позже срока
Робот-ученый «Ева» воспроизвел менее трети научных работ о раке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.