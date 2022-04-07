Общество «Знание» запустит серию онлайн-марафонов «Новые горизонты»

Максим Древаль заявил о запуске офлайн-форумов «Новые горизонты»

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль заявил, что людям необходим доступ достоверным источникам знаний и информации, которая может помочь ориентироваться в текущей ситуации. Он анонсировал запуск серии онлайн-марафонов и офлайн-форумов «Новые горизонты».

«Глобальные перемены, происходящие в стране и мире сегодня, требуют от людей уметь критически мыслить, отличать достоверную информацию от фейков и разбираться в истории России. Я уверен, что в таких условиях особенно важно, чтобы у людей был доступ к авторитетным достоверным источникам знаний и информации, которая может помочь ориентироваться в текущей ситуации. В связи с этим мы запускаем серию онлайн-марафонов и офлайн-форумов "Новые горизонты"», — заявил Древаль.

Программа будет проходить трем темам. Это «Роль России в мире», в которой эксперты расскажут о роли России в настоящем и будущем через призму отечественной истории и геополитики. В теме «Новые горизонты» аудитории покажут возможности и перспективы, открывшиеся для населения России в новых реалиях. В «Мы вместе» пройдет обсуждение уникальных традиций разных народов, благотворительности, выдающихся достижений россиян в разных сферах.

Также стартовала акция «Разбираемся вместе». На сайте каждый желающий может задать волнующий вопрос и получить ответ.