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Солист «Отпетых мошенников» рассказал о последнем сообщении Тома Хаоса

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов рассказал о последнем сообщении Тома Хаоса
Сергей Аморалов

Сергей Аморалов . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал о последнем сообщении, которое он получил от своего бывшего коллеги, музыканта Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров).

По его словам, Зинуров неожиданно для всех бросил коллектив и решил заняться сольным проектом. После этого музыканты не общались несколько месяцев. Аморалов ждал от бывшего солиста группы извинений.

Перед Новым годом Зинуров написал бывшему коллеге и извинился, однако Аморалов оставил сообщение без ответа. «Конечно, надо было поговорить», — сказал музыкант.

О смерти Вячеслава Зинурова стало известно 10 марта. Предположительно, артист покончил жизнь самоубийством. В издании Super отметили, что певец собирался судиться с Сергеем Амораловым, который, как утверждают близкие Зинурова, последние годы забирал себе большую долю гонораров. В итоге финансовые разногласия и уход из коллектива стали для Хаоса сильным стрессом.

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Марина Совина
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