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Крыша дома обрушилась на шесть автомобилей в Подмосковье

Крыша жилого дома обрушилась на шесть припаркованных автомобилей в подмосковных Люберцах

Кадр: РЕН ТВ

В подмосковных Люберцах крыша жилого дома обрушилась на шесть автомобилей. Машины были припаркованы рядом со зданием, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, инцидент произошел вечером в среду, 6 апреля, на улице Кирова. В распоряжение редакции поступило фото с места происшествия. Согласно предварительной информации, на автомобили обвалилось около 130-150 квадратных метров кровли.

Ранее россиянам раскрыли способы получить с коммунальщиков деньги за случайно поврежденную машину. Сразу после обнаружения дефектов юристы призывают не передвигать транспорт и не пытаться расчистить место происшествия.

Все повреждения необходимо зафиксировать на фото и видео с разных ракурсов — в кадр должны попасть название улицы, номер дома, все видимые повреждения авто, а также их предполагаемый источник (глыбы льда, ветки и прочее). Также нужно попросить контакты у свидетелей инцидента, чтобы была возможность предоставить их показания в суде. Затем следует позвонить в дежурную часть ОВД и ожидать прибытия на место сотрудника для составления протокола осмотра.

Нина Ташевская
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