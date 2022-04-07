Москвичам предрекли массовый отказ от готовых квартир

В «Инком-Недвижимость» предрекли падение спроса на «вторичку» Москвы на 25-30 процентов

В апреле 2022 года москвичи могут массово отказаться от готовых квартир. Аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании предрекли падение спроса на вторичное жилье в столице на 25-30 процентов. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что до 20-х чисел марта на рынке недвижимости наблюдался ажиотаж — число обращений день ото дня на 30–50 процентов превышало норму. Однако после 21 марта интерес покупателей стал резко снижаться. Тем не менее количество авансов и сделок в этом месяце выросло на 20 процентов по сравнению с февралем текущего года и мартом 2021-го.

В апреле тренд роста спроса на «вторичку» прервался. Кроме того, на рынке случился дефицит качественных объектов по адекватным ценам. «Пока продать легко, но купить сложно, так как выбор крайне ограничен — только в марте произошло сокращение ликвидного предложения примерно на 20 процентов», — пояснил директор Управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома. Он также порекомендовал россиянам не разрывать альтернативные сделки — ситуация, когда сначала реализуют одну квартиру и потом приступают к поиску жилья на замену, может стать патовой, поэтому лучше продавать и покупать недвижимость одновременно.

Аналитики считают, что прогнозирование в постоянно меняющихся экономических условиях невозможно, но с повышением ипотечной ставки до 20 процентов готовых велика вероятность ухода со вторичного рынка около 25-30 процентов клиентов, предполагавших воспользоваться кредитными средствами для приобретения жилья.

Однако, по словам экспертов, недвижимость остается приоритетным активом в кризисное время. Специалисты убеждены, что для сбережения средств альтернатив квартирам нет. В «Инком-Недвижимости» отметили, что «однушки» эконом-класса в Москве всегда востребованы у арендаторов — их можно сдавать и получать доход.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в начале 2022 года москвичи бросились скупать квартиры в новостройках — спрос на этот тип жилья оказался рекордным для первого квартала. По оценкам специалистов, за три месяца заключили 45,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве — столь высоких показателей в этот период ранее не наблюдали.