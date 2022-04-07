Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичам предрекли массовый отказ от готовых квартир

В «Инком-Недвижимость» предрекли падение спроса на «вторичку» Москвы на 25-30 процентов

Фото: Валерий Мельников

В апреле 2022 года москвичи могут массово отказаться от готовых квартир. Аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании предрекли падение спроса на вторичное жилье в столице на 25-30 процентов. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что до 20-х чисел марта на рынке недвижимости наблюдался ажиотаж — число обращений день ото дня на 30–50 процентов превышало норму. Однако после 21 марта интерес покупателей стал резко снижаться. Тем не менее количество авансов и сделок в этом месяце выросло на 20 процентов по сравнению с февралем текущего года и мартом 2021-го.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

В апреле тренд роста спроса на «вторичку» прервался. Кроме того, на рынке случился дефицит качественных объектов по адекватным ценам. «Пока продать легко, но купить сложно, так как выбор крайне ограничен — только в марте произошло сокращение ликвидного предложения примерно на 20 процентов», — пояснил директор Управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома. Он также порекомендовал россиянам не разрывать альтернативные сделки — ситуация, когда сначала реализуют одну квартиру и потом приступают к поиску жилья на замену, может стать патовой, поэтому лучше продавать и покупать недвижимость одновременно.

Аналитики считают, что прогнозирование в постоянно меняющихся экономических условиях невозможно, но с повышением ипотечной ставки до 20 процентов готовых велика вероятность ухода со вторичного рынка около 25-30 процентов клиентов, предполагавших воспользоваться кредитными средствами для приобретения жилья.

Однако, по словам экспертов, недвижимость остается приоритетным активом в кризисное время. Специалисты убеждены, что для сбережения средств альтернатив квартирам нет. В «Инком-Недвижимости» отметили, что «однушки» эконом-класса в Москве всегда востребованы у арендаторов — их можно сдавать и получать доход.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в начале 2022 года москвичи бросились скупать квартиры в новостройках — спрос на этот тип жилья оказался рекордным для первого квартала. По оценкам специалистов, за три месяца заключили 45,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве — столь высоких показателей в этот период ранее не наблюдали.

Анна Аверьянова
Обсудить
Последние новости
Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости
Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео
Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Европа откажется от российского угля позже срока
Робот-ученый «Ева» воспроизвел менее трети научных работ о раке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.