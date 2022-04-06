ЦИАН зафиксировал рекордный спрос на жилье в новостройках Москвы

В первые три месяца 2022 года москвичи бросились скупать квартиры в новостройках. Рекордный для этого периода спрос на первичное жилье в столице зафиксировали аналитики ЦИАН в своем исследовании. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам специалистов, в первом квартале текущего года заключили 45,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве — столь высоких показателей в этот период ранее не наблюдали. Как пояснили в ЦИАН, обычно за первые три месяца нового года заключается на 15-25 процентов меньше ДДУ, чем за последние три месяца предыдущего года. По оценкам аналитиков, в первые месяцы 2022-го в Московской области заключили даже больше сделок с жильем, чем в четвертом квартале 2021-го — 19,9 тысячи против 19,8 тысячи.

Самым активным месяцем оказался март — на приобретение квартир в новостройках оформили 18,3 тысячи заявок. По словам специалистов, столь высокий спрос на первичное жилье не был зафиксирован ни в один из месяцев 2021 года. Большим показатель был только в октябре (18,4 тысячи) и декабре (18,9 тысячи) 2020-го, когда ажиотажный спрос на рынке вызвала льготная ипотека под маленький процент.

По данным ЦИАН, квартиры в новостройках пользовались популярностью как у ипотечников, так и у покупателей с «живыми деньгами». Последние стремились в условиях экономической нестабильности выгодно вложить накопления в недвижимость, ожидая дальнейшего роста цен.

Ранее эксперты в области недвижимости предрекли снижение цен на квартиры в Москве. По мере стабилизации экономической ситуации стоимость жилья упадет, причем в первую очередь это коснется самых переоцененных площадей, считают специалисты.