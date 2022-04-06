Ценам на квартиры в Москве предсказали падение

Realiste предсказала снижение стоимости жилья в районах Москвы с переоцененными квартирами

Рынок недвижимости в Москве ожидает стабилизация цен, пишут «Известия» со ссылкой на оценки экспертов. В некоторых районах города стоимость упадет довольно заметно, считают специалисты.

Ранее рынок столкнулся с ажиотажным спросом, который подстегнул рост ключевой ставки и возросшие инфляционные ожидания на фоне волатильности рубля, объяснил основатель IT-компании Realiste, создающей отраслевые решения, Алексей Гальцев. Это заставило людей вкладываться в те активы, которые они считают надежными, — в квартиры. По мере стабилизации экономической ситуации цены пойдут вниз, причем в первую очередь это коснется самых переоцененных площадей, предсказывает он.

Так, в первую очередь речь идет о жилье в Тверском районе — в течение последнего года квадратный метр там подорожал на 74 процента, и можно ожидать, что снижение составит не менее 15 процентов. На втором месте — Ярославский район, где недвижимость год к году подорожала наполовину.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко предположила, что в некоторых случаях собственники квартир моментально прибавляли к старому ценнику вплоть до миллиона рублей. Однако продать такую недвижимость им не удавалось, и в итоге они снижали цены. Однако резкого падения цен на всем рынке ожидать не стоит, предупредила Мищенко. В случае ослабления спроса они начнут опускаться, но крайне медленно и ближе к осени, считает она.

Директор московского офиса компании «Этажи» Евгений Затонский считает, что цены на вторичное жилье снизятся не раньше, чем через несколько месяцев. Пока собственники будут делать расчет на подорожание ипотеки и нестабильный курс валют, однако через некоторое время они могут понять, что по такой цене квартиры не покупают — и «тогда мы увидим какое-то значительное снижение стоимости квадратного метра», говорит он. Вторичное жилье будет выгоднее первичного, которое, по прогнозам специалиста, дешеветь не будет.

Ранее в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» обратили внимание, что за март 2022 года квадратный метр в московских новостройках (в старых границах города) подорожал на 2,5 процента, за год — на 28 процентов, его средняя стоимость достигла 352,2 тысячи рублей. Застройщики стараются не повышать цены, чтобы не останавливать спрос. Покупатели стараются выбирать квартиры меньшей площади.