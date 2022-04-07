Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России прокомментировал решение Австрии о высылке дипломатов

Посол РФ Любинский счел высылку российских дипломатов из Австрии недружественным шагом

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Москва сочла решение Австрии о высылке российских дипломатов необоснованным и недружественным шагом. Так прокомментировал решение австрийских властей посол России в Вене Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что не прошло и 48 часов с его последнего вызова в МИД Австрии по Украине, когда Вена объявила четырех россиян персонами нон грата. Он подчеркнул, что никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов ему не предоставили.

«Расцениваем объявленные МИД Австрии решения как откровенно недружественные, наносящие еще один серьезный удар по структуре наших двусторонних отношений, выстраивавшихся десятилетиями», — резюмировал Любинский. Он выразил сожаление из-за «близорукой позиции» Вены.

Ранее стало известно, что власти Австрии объявили четверых российских дипломатов персонами нон грата. По решению австрийской стороны, троих россиян вышлют из дипмиссии в Вене, еще одного — из генконсульства в Зальцбурге. Дипломаты должны будут покинуть Австрию до 12 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили об окончании основных боев в центре Мариуполя
Названо количество сжигаемых при занятиях сексом калорий
Курс рубля укрепился на открытии торгов
В Приднестровье опровергли агрессивные планы против Украины
Турция передала дело об убийстве журналиста суду Саудовской Аравии
В США показали новый «самолет Судного дня»
Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз горюче-смазочных материалов ВСУ
Руководство шахты «Листвяжная» заподозрили в даче взяток за прохождение проверок
Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне
Названа причина блокировки записи брифинга Захаровой на YouTube
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.