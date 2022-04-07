Посол России прокомментировал решение Австрии о высылке дипломатов

Посол РФ Любинский счел высылку российских дипломатов из Австрии недружественным шагом

Москва сочла решение Австрии о высылке российских дипломатов необоснованным и недружественным шагом. Так прокомментировал решение австрийских властей посол России в Вене Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что не прошло и 48 часов с его последнего вызова в МИД Австрии по Украине, когда Вена объявила четырех россиян персонами нон грата. Он подчеркнул, что никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов ему не предоставили.

«Расцениваем объявленные МИД Австрии решения как откровенно недружественные, наносящие еще один серьезный удар по структуре наших двусторонних отношений, выстраивавшихся десятилетиями», — резюмировал Любинский. Он выразил сожаление из-за «близорукой позиции» Вены.

Ранее стало известно, что власти Австрии объявили четверых российских дипломатов персонами нон грата. По решению австрийской стороны, троих россиян вышлют из дипмиссии в Вене, еще одного — из генконсульства в Зальцбурге. Дипломаты должны будут покинуть Австрию до 12 апреля.