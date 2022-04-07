Минобороны заявило о полной блокировке и зачистке Новомихайловки

Минобороны России сообщило о полной блокировке населенного пункта Новомихайловка

Российские вооруженные силы полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке от националистов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов», — говорится в сообщении.

Конашенков также рассказал, что российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины. По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны также были сбиты два украинских вертолета Ми-8 и Ми-24.

Отмечается, что военные машины националистов были сбиты в районе украинского города Херсон.