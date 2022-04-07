Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о полной блокировке и зачистке Новомихайловки

Минобороны России сообщило о полной блокировке населенного пункта Новомихайловка

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские вооруженные силы полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке от националистов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов», — говорится в сообщении.

Конашенков также рассказал, что российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины. По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны также были сбиты два украинских вертолета Ми-8 и Ми-24.

Отмечается, что военные машины националистов были сбиты в районе украинского города Херсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Россиян предупредили о риске потерять зубы из-за хронического стресса
Россия снизит добычу нефти
Ведущая Первого канала опровергла слух о своей эмиграции
ДНР отчиталась о потерях украинской армии за сутки
Следователи установили причину взрывов на складе с боеприпасами под Белгородом
Россияне оценили влияние санкций на доступ к привычным товарам
Стало известно о необычных способах утепления первых московских трамваев
Минобороны заявило о полной блокировке и зачистке Новомихайловки
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских вертолетах в районе Херсона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.