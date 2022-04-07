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Названа доля желающих работать на пенсии россиян

Опрос показал, что большинство россиян желают работать на пенсии

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В России назвали долю граждан, которые желают продолжать работать после выхода на пенсию. Опрос сервиса «Зарплата.ру» показал, что трудовую деятельность хотят продолжать большинство (почти 60 процентов) опрошенных. Об этом сообщает ТАСС.

Однозначно собираются работать 58 процентов участников опроса. Из тех, кто желает работать, 48 процентов уточнили, что это будет зависеть от состояния здоровья. Кроме того, почти половина опрошенных (48 процентов) считают, что на пенсии им придется урезать расходы и жить «по возможностям». Почти каждый пятый (19 процентов) думает жить на средства от пассивного дохода, 17 процентов — на деньги от сдачи недвижимости, а на помощь детей рассчитывают всего 3 процента респондентов.

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Опрос проводился с 31 марта по 6 апреля среди 1910 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Результаты недавнего опроса НПФ «Открытие» показали, что почти треть россиян (31 процент) заявили, что смогут прожить на пенсию в 50-80 тысяч рублей, 38 процентов граждан назвали нормальным размер пенсии в 30-50 тысяч рублей. Еще 14 процентов респондентов считают невозможным жить на пенсию менее чем 80 тысяч рублей в месяц.

Другой опрос показал, что в среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 55,5 тысячи рублей. Мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча рублей. Граждане до 30 лет также хотят иметь на пенсии доход в 60 тысяч рублей, а люди старше 60 лет считают достаточной ежемесячную сумму в 33 тысячи рублей.

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Платон Щукин
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