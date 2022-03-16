Россияне назвали размер нормальной пенсии

Исследование: треть россиян считают, что смогут прожить на пенсию в 50-80 тысяч рублей

Почти треть россиян (31 процент) заявили, что смогут прожить на пенсию в 50-80 тысяч рублей, 38 процентов граждан назвали нормальным размер пенсии в 30-50 тысяч рублей, говорится в исследовании НПФ «Открытие», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Еще 14 процентов респондентов считают невозможным жить на пенсии менее чем 80 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что лишь 29 процентов опрошенных считают минимально допустимой пенсию, которая превышает их текущий заработок. Однако лишь половина из ответивших составляют респонденты, чей личный доход в настоящее время не превышает 30 тысяч рублей. Большинство этих респондентов (70 процентов) считают минимально возможной для себя пенсию в 30-50 тысяч рублей.

Лишь 67 процентов опрошенных из тех, кто считает минимальной пенсию больше 150 тысяч рублей, зарплата на данный момент превышает 150 тысяч рублей. «Еще у 22 процентов находится в диапазоне 100-150 тысяч рублей», — пояснили в НПФ.

Ранее опрос показал, что в среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 55,5 тысячи рублей. Отмечается, что мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча.