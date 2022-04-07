Польша поспорила с Германией из-за российского угля

Bloomberg: Польша настаивает на изменении планов по срокам эмбарго на российский уголь

Европейские страны пытаются договориться об очередном пакете санкций против России, однако процесс сопровождают споры, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Встреча послов стран Евросоюза прошла утром 7 апреля. Они намеревались согласовать меры, одной из которых должно стать эмбарго на ввоз угля из России. Однако Польша настаивает на изменениях в предложенный Германией план, который продлевает срок переходного периода для запрета до четырех месяцев, на месяц. Дискуссии по поводу предложения должны продолжиться вечером 7 апреля.

Несколько стран хотят также ограничений на ввоз российской нефти: в Еврокомиссии уже говорили, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Однако Германия и Венгрия возражают против такого шага.

Полностью отказаться от российских энергоносителей ранее 7 апреля призвал Европарламент. «Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — сказано в сообщении парламента. Однако в полномочия парламента не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.