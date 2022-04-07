В Латвии запретили выдавать вид на жительство россиянам

Сейм Латвии принял законопроект о запрете выдачи вида на жительство россиянам до 2023 года

Сейм Латвии принял во втором и третьем чтениях законопроект, утверждающий запрет выдавать вид на жительство россиянам на срок до 2023 года. Об этом пишет портал Delfi.

Инициатива вносит поправки в закон об иммиграции и предполагает, что граждане России не смогут обратиться за разрешением на проживание кроме исключительных случаев. К таким парламент отнес воссоединение семьи, международную защиту, трудоустройство, учебу или учебную практику, а также «государственные интересы».

В законопроекте отмечается, аналогичные меры коснутся и граждан Белоруссии. Они также не смогут претендовать на получение ВНЖ до 30 июня 2023 года.

Кроме того, поправки устанавливают новые основания для лишения вида на жительство. К таким относятся оправдание или прославление геноцида, совершение преступлений против человечности и военных преступлений.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии приняло решение выслать из страны 13 российских дипломатов и закрыть два консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Рига обосновала такие меры продолжением боевых действий на Украине.