Швейцария отказалась высылать российских дипломатов из страны

Президент Швейцарии Кассис заявил, что его страна не будет высылать российских дипломатов

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна, в отличие от ряда государств Запада, не будет высылать российских дипломатов на фоне спецоперации России на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Федеральный совет решил, что высылка дипломатов — это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то», — заявил глава Швейцарской Конфедерации. По словам Кассиса, необходимо придерживаться этой линии и «не менять правила игры».

28 февраля Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, согласилась признать санкции ЕС, введенные в отношении России. Страна ввела ограничительные меры в отношении более чем 200 физических и юридических лиц из России. Спустя пару дней она также присоединилась к запрету США и Европы на поставку в Россию предметов роскоши.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. В ответ на это ряд западных стран, а также их партнеры ввели против России санкции.