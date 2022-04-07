Приехавшая на Шри-Ланку россиянка описала обстановку в охваченной бунтами стране

Автор «Яндекс.Дзена» сняла на видео обстановку на Шри-Ланке во время массовых протестов

Российская туристка, приехавшая отдыхать на Шри-Ланку, рассказала об актуальной обстановке в стране на фоне продолжающихся массовых протестов из-за ухудшения экономического положения. Ситуацию на курорте она описала на видео, которое появилось в ее канале «тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница решила прояснить, безопасно ли туристам приезжать в охваченную бунтами страну и как в настоящее время выглядит ее отдых. Девушка сообщила, что на острове продолжаются перебои с поставками газа и бензина — на видео она показала большое скопление людей на заправках. Кроме того, россиянка рассказала, что жилье сдается в аренду только иностранцам — об этом свидетельствуют рекламные объявления на столбах.

Также девушка заметила, что люди стали меньше заниматься серфингом, а на пляжах сократилось количество отдыхающих. Тем не менее автор блога сняла на видео работающие магазины, супермаркеты и кафе, в которых сидят иностранные туристы. «Светлые лица еще встречаются. В общем, пока спокойно, но что будет дальше — непонятно», — заключила россиянка.

Ранее в апреле эта же туристка рассказала об особенностях долгосрочного отдыха и стоимости жизни на Шри-Ланке. Так, по ее словам, жизнь на курорте гораздо дешевле, чем в Крыму. Например, за две-три тысячи рублей в сутки на острове можно снять «приличный» номер.