Девушка показала быстрый и дешевый способ избавиться от прыщей

Insider: редактор Мара Лейтон показала, как быстро избавиться от прыщей с помощью пластыря

Журналистка Мара Лейтон показала, как быстро и дешево избавиться от прыщей с помощью пластыря. Своим опытом она поделилась в материале Insider.

По словам девушки, бороться с высыпаниями на лице ей помогает лайфхак, который она обнаружила в TikTok. Метод заключается в том, чтобы точечно накладывать на воспаления гидроколлоидный пластырь, предназначенный для лечения влажных мозолей и волдырей на стопах и ладонях, а также ускорения заживления ран. Автор статьи использует средство несколько раз в месяц и утверждает, что оно снимает покраснения, уменьшает размер прыщей и делает их менее заметными.

Таким образом, Лейтон обрабатывает воспаленную зону перекисью водорода или салициловой кислотой, затем обрезает пластырь до нужного размера и приклеивает на кожу на всю ночь. Редактор утверждает, что уже утром прыщи становятся менее выраженными. Девушка также подчеркивает, что способ позволяет ей экономить, так как одна упаковка стоит 10 долларов (около 800 рублей).

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