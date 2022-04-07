Дерипаска ответил на обвинения Соболь в «подпитывании» государства налогами

Дерипаска в ответ на критику Соболь заявил, что платить налоги вполне нормально

Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на критику экс-юриста ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Любови Соболь заявил, что платить налоги — это нормально. Об этом он написал в своем Telegram.

Ранее Соболь в своем видеоблоге обвинила Дерипаску в том, что он «подпитывает» государство своими налогами.

«Обвинение в том, что я исправно платил налоги в казну последние 20 лет. У вас это звучит как обвинение. А мои убеждения как раз исходят из безусловной нормальности этого! Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 лет, сколько людям пользы из этого вышло», — написал он.

Соболь заявила, что олигарх подпитывал систему, которая в настоящее время разрушает его же собственный бизнес. Она призвала миллиардера не поддерживать власть.

Кризис в российской экономике из-за конфликта на Украине и новых санкций может продлиться около трех лет, заявил ранее Дерипаска. «Кризис минимум года на три. Жесточайший — умножайте кризис 1998 года на три», — предрек бизнесмен.