Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Дерипаска ответил на обвинения Соболь в «подпитывании» государства налогами

Дерипаска в ответ на критику Соболь заявил, что платить налоги вполне нормально

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на критику экс-юриста ФБК (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Любови Соболь заявил, что платить налоги — это нормально. Об этом он написал в своем Telegram.

Ранее Соболь в своем видеоблоге обвинила Дерипаску в том, что он «подпитывает» государство своими налогами.

«Обвинение в том, что я исправно платил налоги в казну последние 20 лет. У вас это звучит как обвинение. А мои убеждения как раз исходят из безусловной нормальности этого! Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 лет, сколько людям пользы из этого вышло», — написал он.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта

Соболь заявила, что олигарх подпитывал систему, которая в настоящее время разрушает его же собственный бизнес. Она призвала миллиардера не поддерживать власть.

Кризис в российской экономике из-за конфликта на Украине и новых санкций может продлиться около трех лет, заявил ранее Дерипаска. «Кризис минимум года на три. Жесточайший — умножайте кризис 1998 года на три», — предрек бизнесмен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»
Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы
Названы четыре главных разрушающих дружбу причины
Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Названы актуальные в любое время года модные летние тренды
Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод на Украине
Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо
Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.