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Перепутавший имя Мишустина депутат объяснил свою ошибку

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев перепутал имя премьер-министра России Михаила Мишустина
Сангаджи Тарбаев

Сангаджи Тарбаев. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Экс-кавээнщик, депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, перепутавший имя премьер-министра Михаила Мишустина, который выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2021 году, в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил свою ошибку волнением. Трансляция заседания доступна на сайте ТАСС.

«Владимир Михайлович, вы частично ответили на мой вопрос, который я хочу вам задать. Он касается необоснованных цен в туристической отрасли. (...) Возможно ли рассмотреть инструменты косвенного регулирование цен?» — высказался депутат в обращении к премьер-министру. В своем обращении депутат перепутал имя и отчество премьер-министра: Мишустина зовут Михаил Владимирович, а не Владимир Михайлович.

Позднее Тарбаев заявил, что совершил ошибку из-за волнения. «Переволновался, переволновался просто и все. (...) То есть здесь нет никакого умысла. Не каждый день задаешь вопросы Мишустину, во-первых. Во-вторых, тема очень важная, поэтому старался говорить своими словами», — объяснил депутат. Он также выразил надежду, что российский премьер-министр простит его и поймет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе конференции для СМИ неверно назвал имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Оговорка вызвала широкое обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи Twitter заявили, что после таких ошибок Спайсеру не стоит удивляться пародиям в телешоу Saturday Night Life (SNL), выходящем на телеканале NBC.

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Асель Минбаева
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