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Валерия рассказала о перевоспитании ушедшей из дома дочери

Певица Валерия рассказала, как ее старшая дочь уходила из дома

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Валерия откровенно рассказала, с какими трудностями столкнулась во время воспитания старшего ребенка. О взаимоотношениях с дочерью артистка поделилась в интервью «7 дней».

По словам 53-летней Валерии, в престижном пансионе в Женеве, куда певица отправила старшую дочь Шену Шульгину в возрасте 13 лет, ребенок связался с компанией девочек старше нее и начал жить «по их правилам и интересам».

Во время обучения ученицам регулярно проводили тесты на наркотики, у Шены они всегда были отрицательными, однако позже она делилась со звездной мамой, что наблюдала за зависимостью знакомых: «Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа», — рассказала артистка. Летние каникулы дочь певицы проводила в Москве. За два дня до отъезда обратно в Женеву Шена ушла гулять, пообещав вернуться в десять вечера, а после с ней пропала связь. Валерия обзванивала друзей и собиралась идти в полицию, когда Шульгина вернулась домой. «И тут она приходит заплаканная, с размазанной по лицу тушью, от нее пахло алкоголем. Конечно, она получила от меня по полной. Тогда я дала ей затрещину в первый и последний раз в жизни», — разоткровенничалась артистка.

После этого инцидента певица не стала отправлять дочь учиться за границу: сначала брала ее с собой в концертные туры, а потом устроила в московскую школу, куда Шена ходила «за ручку с охраной». Спустя время отношения Валерии и Шены начали улучшаться, а сейчас, по словам звезды, она воспринимает 28-летнюю дочь как подругу.

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Анастасия Астахова
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