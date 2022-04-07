Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

Актер Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго. Об этом сообщает Actualite.

Он объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природы, а также способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны. «Я понял, что стране в первую очередь нужна стабильность. Не буду пока вдаваться в политические подробности. Я уже получил много информации от президента и его окружения», — заявил артист.

Ван Дамм пообещал, что постарается убедить своих коллег Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, а также звезд шоу-бизнеса и спорта, приехать в ДРК, чтобы те могли убедиться в безопасности таких визитов.

До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии.