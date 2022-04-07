Россиянин пойдет под суд за убийство 25-летней давности ради «Волги»

В Иркутской области россиянин пойдет под суд за убийство водителя «Волги» в 1996 году

В Иркутской области предстанет перед судом 52-летний россиянин, обвиняемый в убийстве 25-летней давности. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено летом 1996 года, когда подозреваемый вместе с знакомым и двумя женщинами остановил «Волгу», чтобы доехать до города Усолье-Сибирское. По пути он решил завладеть машиной и в какой-то момент попросил водителя остановиться. Когда тот выполнил просьбу, убийца выстрелил ему в шею из обреза ружья.

После этого вместе с другом он перенес тело погибшего в лесной массив. Затем вся компания скрылась с места происшествия на похищенном автомобиле.

В рамках расследования преступлений прошлых лет следователям удалось установить местонахождение подозреваемого. В октябре 2021 года при содействии сотрудников СОБР управления Росгвардии мужчина был задержан. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В январе сообщалось, что в Иркутской области два россиянина получили сроки за жестокое убийство знакомого ради иномарки.