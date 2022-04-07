Психолог нашел простой способ закрепить полезные привычки

Психолог Трэверс: сформировать привычку поможет ее привязка к другому действию

Профессор и психолог Марк Трэверс нашел простой способ сформировать и закрепить полезные привычки. Эксперт описал его в материале для издания Psychology Today.

Согласно новому исследованию, результаты которого были опубликованы в PLOS ONE, сформировать и закрепить привычку поможет не столько мотивация или сила воли. Психолог Марк Трэверс объяснил, что привычка быстрее «приживется», если мысленно привязать ее к другому действию, которое точно будет совершено.

Например, психолог описывает ситуацию, в которой человек обещал поделиться с другом по электронной почте контактом, который есть в записной книжке, но эта книжка лежит дома. Самый эффективный способ не забыть о просьбе, по данным исследователей, заранее себя настроить, что с включением компьютера дома надо написать другу нужное письмо. Тот же принцип привязки, по мнению Трэверса, стоит применять и к формированию привычек.

Он ссылается на работу коллеги, психолога Торстена Мартини. Тот уверен, что для формирования привычки нужно использовать способность мозга формировать ассоциативные связи. Это позволит в нужное время вспомнив о необходимости поступить именно так, а не иначе. На практике, пишет Трэверс, можно использовать это так: например, повторять себе «когда я выйду к лифтам, я сверну на лестницу», если хочется приучить себя больше двигаться.

Ранее психолог назвала три опасных способа справиться с тревогой. По словам Джули Смит, игнорирование ситуации, стремление вернуться в зону комфорта и чрезмерный контроль могут лишь навредить.