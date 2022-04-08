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Женщина отпраздновала 100-летний юбилей и поделилась правилами долгой жизни

100-летняя Элизабет Гринуолт из США назвала яблоки одним из секретов своего долголетия

Фото: Julio Rivalta / Zoonar.com / Globallookpress.com

Жительница США отпраздновала 100-летний юбилей 7 апреля и назвала правила долгой жизни. Об этом сообщает Yahoo News.

Элизабет Гринуолт живет в собственном доме в родном городе Ливермор, штат Кентукки. Свой день рождения женщина отпраздновала с друзьями и родными в ресторане. К дверям заведения ее подвезли на автомобиле Ford Model A Tudor 1930 года выпуска.

Гринуолт старается делать все домашние дела самостоятельно и редко просит кого-то о помощи. Секретом своего долголетия женщина поделилась с родными. «Она не перекусывает после ужина — только чистит зубы и готовится ко сну. Еще она пьет много воды и съедает по одному яблоку в день», — утверждает ее племянник.

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Соседи рассказали, что ценят Гринуолт за то, что она очень самостоятельна и всегда остается самой собой. «Господи, вот бы всем нам повезло сохранить такой ясный ум и активность. Много вы знаете людей, которые в 100 лет забираются на стремянку, чтобы прочистить водосточную трубу?» — восхитилась Гринуолт ее соседка и подруга Линда Хиллард.

Ранее 101-летний долгожитель из Великобритании Бэзил Смит назвал причину своего долголетия. Он считает, что прожил так долго из-за любви к теннису.

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Никита Савин
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