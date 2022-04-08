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Минюст США отказался комментировать невведение санкций против Абрамовича

Эндрю Адамс отказался комментировать невведение санкций против Абрамовича

Фото: Andrew Winning / Reuters

Глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению антироссийских санкций Эндрю Адамс в видеоинтервью газете The Washington Post отказался комментировать невведение американскими властями санкций в отношении российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом пишет ТАСС.

Журналист WP поинтересовался, существует ли связь между отсутствием Абрамовича в американском санкционном списке с тем, что он «помогал содействовать российско-украинским переговорам». «Я не буду давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», — ответил Адамс.

Он напомнил, что против Абрамовича введены санкции в Великобритании и в Евросоюзе. «Мы тесно сотрудничаем с обеими этими юрисдикциями в плане расследований в отношении лиц, включенных в санкционный список США, и содействия в расследованиях в отношении лиц, фигурирующих в их санкционных списках», — напомнил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что Абрамович пытается одолжить у влиятельных друзей миллион долларов, так как его активы заморожены из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. По данным журналистов, Абрамовичу необходимо 750 тысяч долларов в неделю для выплаты зарплат сотрудникам, в том числе персоналу, обслуживающему его яхты. Однако, по словам источников издания, друзья миллиардера опасаются давать ему взаймы. Пресс-секретарь Романа Абрамовича «Ленте.ру» эту информацию опроверг.

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Марина Совина
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