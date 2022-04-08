АЦБК вложил в природоохранные мероприятия в 2021 году 600 миллионов рублей

Предприятие сохранило многолетнюю динамику сокращения негативного воздействия на экологию

Затраты Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) на выполнение природоохранных мероприятий, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), реализацию мероприятий Программы повышения экологической эффективности по итогам 2021 года составили 594,9 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении АЦБК.

В минувшем году предприятие сохранило многолетнюю динамику сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В результате модернизации производства фиксируется четкий эффект декаплинга, подтверждающий снижение нагрузки на окружающую среду при увеличении производительности производства.

Компания продолжила выполнение мероприятий по техническому перевооружению производства, опытно - промышленные испытания, направленные на внедрение экологически результативных технологических решений. Были завершены несколько природосберегающих проектов, в том числе организована локальная очистка сточных вод древесно - биржевого производства.

Внедряемые комплексные решения, помимо экологизации производства, несут и дополнительные мультипликативные эффекты. При увеличении производительности производства с 2016 года к 2022 году в среднем на 11 процентов комбинат снизил забор свежей (речной) воды из водного объекта на 5 процентов, удельный сброс загрязняющих веществ в водоем - на 15 процентов, удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — на 30 процентов, удельное размещение (захоронение) отходов — на более чем 10 процентов.

В соответствии c данными учета в 2021 году к 2020 году образование отходов снизилось на 2,6 процента, количество отходов, подлежащих размещению (захоронению) на объектах размещения отходов предприятия — на 2,8 процента, утилизированных и обезвреженных отходов — на 28 процентов.

В прошлом году основными реализуемыми мероприятиями программы технического перевооружения с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования стали: перевод комбината с каменного угля на природный газ; техническое перевооружение систем газоочистки и систем очистки грязных конденсатов ВВУ-3 и ВВУ-4, систем очистки газов варочного участка производства целлюлозы; охлаждение сточных вод отбельного участка, использование вторичного тепла для нагрева фильтратов на промывные спрыски вакуум-фильтров с повторным использованием фильтратов и реконструкция секций шлакозолоотвала. По итогам прошлого года суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу по отношению к АППГ уменьшился на 13 процентов.

Архангельский ЦБК адаптирует свою экологическую политику в реализуемые социально-экономические программы. В результате ввода в эксплуатацию новой выпарной станции на производстве картона (с выводом из эксплуатации прежней выпарной станции) снижение выбросов метилмеркаптана и сероводорода в целом по АЦБК составило порядка 27 и 54 процента соответственно по отношению к 2020 году.

Несмотря на то, что выбросы комбината соответствуют уровню НДТ, комбинат планомерно идет к одной из главных задач – снизить выбросы в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих наибольшее беспокойство жителям ближайших населенных пунктов Архангельской области.

Вопросы устойчивого развития интегрированы в стратегию развития АО «Архангельский ЦБК» более 20 лет. Комбинат планомерно модернизирует производство, построив к настоящему времени комплексную систему менеджмента зеленой трансформации, развивающуюся безотносительно меняющихся трендов международной повестки.