Свердловские архивы впервые обнародовали документы советского фольклора

На выставке «Фольклор страны Советов» представили агитационные плакаты, песни и стихи

Архивы Свердловской области впервые в истории обнародовали около 100 документов с произведениями советского фольклора. Об этом сообщает ТАСС.

В экспозицию выставки «Фольклор страны Советов» вошли частушки, агитационные плакаты, песни, стихи, фотографии, подлинные предметы быта и стенгазеты, датируемые 1917-1945 годами. Кроме того, архивы представили антисоветские материалы, а также документы на острополитические и бытовые темы.

Ключевыми сюжетами материалов оказались борьба с царизмом, события Гражданской войны, трудовой подъем 1930-х годов, новая колхозная жизнь и патриотический подвиг советских людей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

«Невозможно поспорить с тем, что в мировой культуре одним из самых уникальных и самобытных социокультурных явлений стал так называемый советский проект. За 70 с лишним лет "советское" стало частью культурного кода российского народа и нашло свое отражение в народном творчестве», — рассказал начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Ранее, с 24 по 26 марта, в Омске прошел культурно-образовательный форум «Академия русской культуры». Посетителям рассказали о самых современных формах освоения региональных стилистических особенностей фольклора в рамках программ профессиональной подготовки. Кроме того, состоялся перфоманс «Над временем», основанный на музыке Курской, Харьковской и Омской областей.