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Названы необычные способы распознать экономический кризис

В CNBC сочли индекс небоскребов необычным способом предсказать экономический кризис

Фото: Vlad Karkov / Globallookpress.com

Телеканал CNBC назвал необычные способы оценить состояние экономики той или иной страны или всего мира в целом, а также распознать надвигающийся экономический кризис.

К неординарным индикаторам относится «индекс небоскребов», разработанный в 1999 году британским экономистом Эндрю Лоуренсом. Он основан на выявленной автором взаимосвязи между завершением строительства наиболее высоких зданий и наступлением мировых кризисов.

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Еще один показатель — так называемый «индекс мужского нижнего белья», придуманный в 2008 году тогдашним главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Аланом Гринспеном. Снижение продаж мужских трусов означает наступление глубоких проблем с личными финансами населения, а значит предвещает кризис.

Разработанный в 1920-х годах нидерландской Школой экономики Эразма «индекс подола» построен на гипотезе, что длина женских юбок коррелирует с состоянием экономики: во время подъема подолы в среднем короче, во время спада — длиннее.

Наконец, в 2001 году, после краха «пузыря доткомов» (резкого снижения котировок интернет-компаний) был разработан «индекс губной помады». Он основывается на предположении о том, что во время экономических спадов женщины больше тратят на мелкие предметы роскоши, такие как губная помада.

Таким образом, отслеживая динамику цен на те или иные товары или анализируя ситуацию на рынке недвижимости, можно спрогнозировать ситуацию в экономике в краткосрочной перспективе, уверены авторы нестандартных индексов.

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Платон Щукин
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