США сделали исключения для четырех стран по санкциям против России

США сделали исключения для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии по санкциям

США сделали исключения для некоторых по санкциям против России: компаниям из Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии по санкциям не нужно будет запрашивать разрешение Вашингтона на поставки в Россию технологической продукции. Об этом сообщили в Министерстве торговли, передает РИА Новости.

Эти четыре страны исключены из определенных требований по лицензированию. Из документа, размещенного в федеральном регистре США, говорится, что государства ввели меры, в значительной степени аналогичные американским санкциям, и исключены, поскольку США признают в их решении существенную согласованность с принятыми Вашингтоном мерами. Незадолго до этого в список была добавлена Южная Корея.

Ранее США расширили санкционный пакет в отношении России, добавив в него восемь физических лиц и 29 российских структур. В новый санкционный список попали, в том числе, «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других предприятий такого рода. Кроме того, рестрикции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса».