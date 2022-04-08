Кремль ответил на сообщения о возможной транспортной блокаде Калининграда

Песков заявил, что официальных решений о блокаде Калининградской области пока нет

В вопросе возможных недружественных действий со стороны стран Европейского союза относительно Калининградской области стоит ориентироваться на официальные решения этих стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что пока власти ЕС не принимали никаких решений о блокаде региона, хотя разговоры об этом ведутся.

Ранее о возможной блокаде региона высказался замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко. он выразил надежду на то, что странам ЕС хватит здравомыслия, чтобы не прибегать к таким действиям.

В марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал руководство страны заявить претензии на Калининградскую область. Он назвал регион «оккупированной территорией» и заявил, что у нее нет военного потенциала.