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Сексолог перечислила десять признаков мужского сексуального желания

Сексолог Штерн назвала шутки одним из десяти признаков мужского сексуального желания

Фото: Shutterstock

Сексолог Ольга Штерн перечислила десять признаков того, что мужчина испытывает сексуальное желание к женщине. Ее список приводит издание Life.

О мужском желании, заявила Штерн, говорит язык тела. «Например, если мы заинтересованы в человеке, при встрече с ним у нас брови интуитивно идут вверх. Если мужчина наклоняется или поворачивается, когда женщина разговаривает, есть заинтересованность», — назвала один из признаков Штерн.

Другой маркер скрываемого желания, говорит сексолог, также связан с телом — мужчина непроизвольно повторяет за собеседницей движения. Кроме того, сексуальное желание выдают стремление прикоснуться к женщине, поддержание визуального контакта с ней, комплименты внешности, обилие шуток и повышенное внимание к одежде женщины, продолжает специалист.

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Также желание мужчины выдаст его готовность ответить на прикосновение. «Прикоснуться, сделать ему комплимент, сказать: "Я свободна вечером". Если он в это включается, то есть определенная заинтересованность», — говорит Штерн.

На сексуальную заинтересованность, продолжает врач, намекают готовность помочь женщине с любой проблемой или, наконец, прямое заявление о желании.

Ранее сексолог, кандидат медицинских наук, преподаватель Гарвардского университета доктор Джастин Джей Лемиллер заявил, что секс может быть классифицирован как физическая активность средней интенсивности. По словам врача, интим сжигает столько же калорий, сколько легкая пробежка трусцой или неспешное плавание в бассейне.

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Александра Лисица
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