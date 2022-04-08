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За здоровьем российских работников захотели следить по-новому

ФСС заказал разработку новой системы мониторинга состояния здоровья работников

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Фонд социального страхования (ФСС) захотел следить за здоровьем российских работников по-новому, следует из данных размещенного на портале госзакупок контракта на разработку соответствующей концепции. Внимание на документ обратил РБК.

Полностью предмет закупки называется «Разработка концепции информационного взаимодействия участников системы обязательного социального страхования Российской Федерации». Сумма лота — 21,6 миллиона рублей, срок приема заявок на заказ — до 18 апреля.

Ожидается, что создание новой системы позволит посредством мониторинга «получать достоверную информацию о состоянии здоровья работников предприятий». Данные будут передаваться в Единую информационную систему «Соцстрах».

ФСС рассчитывает таким образом выявлять и предотвращать возможные профессиональные заболевания, а также формировать систему комплексной профилактики. Необходимость разработки нового подхода, по словам представителей ФСС, продиктована тем, что в настоящее время работодатели передают в фонд ограниченный перечень данных о сотрудниках через разные каналы связи.

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Платон Щукин
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