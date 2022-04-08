ФОМ сообщил о росте доверия россиян Путину

ФОМ: уровень одобрения деятельности Путина вырос за минувшую неделю с 79 до 82 процентов

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за минувшую неделю с 79 до 82 процентов. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает Фонд «Общественное мнение».

Также стало известно, что все больше россиян начали доверять главе государства — данный показатель за указанный период увеличился с 77 до 79 процентов.

1 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, согласно которым уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России составил 51,8 и 52,4 процента соответственно.