Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Арестованный по делу о взятках Борис Шпигель вновь госпитализирован из СИЗО

Обвиняемого во взятках бизнесмена Бориса Шпигеля вновь доставили в больницу из СИЗО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российского бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, вновь госпитализировали из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце марта он перенес инфаркт миокарда и COVID-19. Тогда из изолятора его доставили в гражданскую больницу имени Д.Д. Плетнева.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора Белозерцева, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по части 1 статьи 291 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева «в связи с утратой доверия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации
Уровень доверия Путину среди россиян вырос
Грузия ответила на обвинения в причастности к контрабанде из России
В США заявили о неэффективности санкций против России
Назван способ перестать заедать стресс
Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля
В Москве завершилась церемония прощания с Жириновским
Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской
Курс евро опустился до минимума с лета 2020 года
Российская чемпионка по шашкам прокомментировала исключение из мирового рейтинга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.