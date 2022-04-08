Арестованный по делу о взятках Борис Шпигель вновь госпитализирован из СИЗО

Обвиняемого во взятках бизнесмена Бориса Шпигеля вновь доставили в больницу из СИЗО

Российского бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, вновь госпитализировали из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце марта он перенес инфаркт миокарда и COVID-19. Тогда из изолятора его доставили в гражданскую больницу имени Д.Д. Плетнева.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора Белозерцева, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по части 1 статьи 291 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева «в связи с утратой доверия».