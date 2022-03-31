Арестованный по делу о взятках бизнесмен Шпигель перенес инфаркт и COVID-19

Представитель ОНК сообщила об инфаркте у проходящего по делу экс-губернатора Пензы Шпигеля

Бизнесмен Борис Шпигель, проходящий по уголовному делу о коррупции пензенского экс-губернатора, перенес инфаркт миокарда и COVID-19. Об этом РИА Новости сообщила Ольга Дружинина из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По ее словам, арестованный бизнесмен был госпитализирован из СИЗО в больницу, где медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда. Они также получили положительный тест на коронавирусную инфекцию у Шпигеля. Больному была оказана медицинская помощь, он остается на лечении в гражданской больнице.

Представитель ОНК указала, что у Шпигеля уже третий инфаркт, но в условиях СИЗО невозможно обеспечить ему круглосуточное реанимационное сопровождение, так как за его состоянием требуется постоянное наблюдение инфекциониста и кардиолога.

Защита просила суд освободить Шпигеля в связи с ухудшением состояния его здоровья, но получила отказ.

Следственный комитет России считает, что глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигель и его супруга Евгения, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков через посредников передавали взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который помимо дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева в связи с «утратой доверия».