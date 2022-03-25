Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Арестованный по делу о взятках Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО

Обвиняемый во взятках бизнесмен Борис Шпигель доставлен в больницу из СИЗО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, госпитализирован из СИЗО. Об этом в пятницу, 25 марта, со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольгу Дружинину сообщает ТАСС.

По словам Дружининой, обвиняемый был доставлен под охраной в гражданскую больницу ГКБ имени Д.Д. Плетнева в предынфарктном состоянии.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора Белозерцева, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева в связи с «утратой доверия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Банк России раскрыл ответ на заморозку резервов
Предложение Байдена исключить Россию из G20 сочли нереализуемым
На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду
Рогозин заявил о построенных для Европы десяти ракетах
Венгрия выступила против распространения санкций на энергоносители из России
В ДНР рассказали о потерях украинских военных за последние сутки
Российские средства ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника
Медведев высказался о покинувших страну россиянах
Венгрия отвергла призыв Украины отказаться от нефти и газа из России
Журналистка из США обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.