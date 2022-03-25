Арестованный по делу о взятках Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО

Обвиняемый во взятках бизнесмен Борис Шпигель доставлен в больницу из СИЗО

Российский бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, госпитализирован из СИЗО. Об этом в пятницу, 25 марта, со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольгу Дружинину сообщает ТАСС.

По словам Дружининой, обвиняемый был доставлен под охраной в гражданскую больницу ГКБ имени Д.Д. Плетнева в предынфарктном состоянии.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора Белозерцева, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева в связи с «утратой доверия».