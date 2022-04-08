Торговавшего спайсом россиянина отправили в колонию на 12 лет

В Кузбассе осудили 38-летнего мужчину, торговавшего спайсом под ником Пабло Эскобар

Березовский городской суд в Кузбассе приговорил к 12 годам колонии строгого режима 38-летнего мужчину, продававшего спайс через интернет. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в январе 2020 года полицейские изъяли у нескольких наркозависимых спайс, приобретенный в интернет-магазине в одном из мессенджеров. Выяснилось, что в декабре 2019 года его создал местный житель, предлагавший клиентам синтетические наркотики под ником Пабло Эскобар.

Фигурант покупал в сети специальный реагент, в квартире готовил из него наркотик, после чего фасовал на разовые дозы и размещал оптовую партию закладок в тайник. Оттуда товар забирала его сообщница, которая занималась дальнейшим сбытом за плату в виде части спайса.

В марте 2020 года организатора и сотрудницу интернет-магазина задержали. Стражи порядка изъяли у них 44 грамма спайса, весы, упаковочный материал, банковские карты и мобильные телефоны. Соучастница заключила досудебное соглашение, дело в отношении нее выделили в отдельное производство. В 2020 году ее приговорили к семи годам колонии общего режима.