В марте количество туристов в регионах России выросло на 13 процентов

Big Data МТС: наибольший прирост туристов в Мурманской, Архангельской областях и Карелии

В марте количество туристов в российских регионах выросло на 13 процентов по сравнению со средними показателями февраля. Об этом говорится в исследовании Big Data МТС.

Самый значительный прирост пришелся на северные направления: Мурманскую (+62 процента) и Архангельскую (+51 процент) области и Карелию (+32 процента). Основная аудитория этих регионов — путешественники в возрасте от 25 до 44 лет со средним доходом от 75 тысяч рублей.

Самым популярным местом зимнего отдыха у туристов до 55 лет стала Красная Поляна, а после 55 лет — Ярославль. У туристов всех возрастов в топ-3 направлений вошли Иркутск, Ярославская область и Карелия.

Наиболее привлекательной локацией для молодежи оказался Байкал: 40 процентов гостей региона — путешественники в возрасте от 18 до 34 лет. В Улан-Удэ 56 процентов туристов составляют люди со среднемесячным доходом менее 30 тысяч рублей, а в Иркутск приезжают в основном люди с доходами 45 – 75 тысяч рублей в месяц и выше.

Золотое кольцо России, Тула и Тверь привлекают в основном людей старше 45 лет: они составляют более половины туристического потока. Самыми востребованными городами в этой группе стали Ярославль, Тула, Тверь и Владимир. Здесь больше всего туристов с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц или выше 75 тысяч рублей в месяц.

Горнолыжные курорты собирают аудиторию в возрасте от 25 до 44 лет — они составляют половину посетителей курортов. Архыз и Домбай популярны у людей со средним заработком ниже 30 тысяч рублей в месяц, а Шерегеш и Красная поляна — у гостей с доходом от 75 тысяч рублей в месяц и выше. Приэльбрусье пользуется одинаковой популярностью у всех групп.

«Активнее всего по России путешествуют люди в возрасте от 25 до 44 лет: они составляют 40 процентов всех туристов. Меньше всего путешествуют люди старше 55 лет: на их долю приходится всего 24 процента турпотока», — говорится в исследовании.

МТС на основе обезличенных больших данных проанализировала туристические потоки в декабре 2021 — марте 2022 года по 17 популярным направлениям: Мурманск, Карелия, Архангельск, Суздаль, Владимир, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Тула, Тверь, Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Иркутск, Улан-Удэ. Компания составила усредненный портрет туриста для каждой группы регионов и выделила наиболее популярные направления для разных возрастных категорий.