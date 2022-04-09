В Минобороны сообщили о попытке эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя по морю

Представитель Минобороны РФ сообщил о срыве попытки эвакуации главарей «Азова»

Украинские власти продолжают попытки эвакуации из Мариуполя иностранных наемников и главарей националистического полка «Азов». Очередная попытка была предпринята вечером 8 апреля, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в эвакуации был задействован украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, который следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу под мальтийским флагом.

«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 километрах юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь"», — рассказал он, добавив, что судно продолжало двигаться в направлении порта, игнорируя требования российских пограничных кораблей выйти на связь по международному каналу.

Отмечается, что к изменению курса не привела и предупредительная артиллерийская стрельба. Судно, уточнил Конашенков, по мере приближения к порту вело радиообмен, в то время как на берегу наблюдались сигнальные костры. Представитель оборонного ведомства указал, что для блокирования судна по нему был открыт артиллерийский огонь, который привел к возгоранию в кормовой части судна.

«После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», — резюмировал Конашенков, добавив, что пострадавших среди членов экипажа нет. Уточняется, что после досмотра сухогруз с экипажем будет конвоирован в порт Ейск.

Ранее сообщалось, что сотрудники местной милиции нашли в контролируемом российскими войсками Мелитополе тайник с оружием, принадлежавший националистам.

