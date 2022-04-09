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Минобороны показало уничтожение украинского «Бук-М1» российскими истребителями

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиацией ВКС украинских средств ПВО

Министерство обороны опубликовало видео боевых вылетом истребителей Су-30см и Су-35 ВКС России, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.

На кадрах экипажи российских истребителей обнаружили, захватили и поразили радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

«Летчики выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность», уничтожив обнаруженные цели, что подтверждается данными средств объективного контроля», — говорится в сообщении.

Варвара Кошечкина
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