Минобороны показало уничтожение украинского «Бук-М1» российскими истребителями

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиацией ВКС украинских средств ПВО

Министерство обороны опубликовало видео боевых вылетом истребителей Су-30см и Су-35 ВКС России, уничтоживших средства противовоздушной обороны ВСУ.

На кадрах экипажи российских истребителей обнаружили, захватили и поразили радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

«Летчики выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность», уничтожив обнаруженные цели, что подтверждается данными средств объективного контроля», — говорится в сообщении.