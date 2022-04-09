В Тамбовской области из-за отравления угарным газом погибли двое детей

СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело после смерти двух детей

В Тамбовской области обнаружили тела двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент произошел 9 апреля в одном из домов на улице Ленина в селе Большая Сосновка. По предварительным данным, причиной смерти 11-месячного и 9-летнего мальчиков стало отравление угарным газом. 11-летний брат погибших, а также их дядя, мать и дедушка были госпитализированы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае четверо детей и один взрослый погибли из-за отравления угарным газом.