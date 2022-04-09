ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

В СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 — населенный пункт Георгиевка — город Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», — рассказали в СЦКК.

5 апреля в Росгвардии сообщили об уничтожении украинской батареи РСЗО «Град», которая обстреливала жилые дома и объекты инфраструктуры. В ведомстве рассказали, что росгвардейцы обнаружили позицию противника и определили местонахождение батареи.