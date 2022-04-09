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В Госдуме прокомментировали заявления Киева о скором наступлении

Депутат Шеремет назвал профанацией заявления властей Киева о скором наступлении украинцев

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Заявления властей Киева о наступлении украинской армии и захвате юга и востока Украины можно воспринимать как профанацию, сообщил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Его комментарий приводит в субботу, 9 апреля, РИА Новости.

Если украинцы предпримут подобные попытки, их действия ждет неутешительная участь, уверен российский депутат.

Шеремет подчеркнул, что российские военные защитят население и предотвратят возвращение нацистов на освобожденные земли. В Херсонской и Запорожской областях, освобожденных от украинских нацистов, формируются временные военно-гражданские администрации, добавил он.

Депутат заверил, что Крым продолжает поставлять на освобожденные территории гуманитарную помощь.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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