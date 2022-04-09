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Названы преимущества российской нефти

Энергетик Громов назвал российскую нефть Urals идеальной и незаменимой для европейских НПЗ

Фото: PIxabay

Эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что российская нефть марки Urals обладает двумя преимуществами, благодаря которым ее можно экспортировать в достаточно больших объемах. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Громов заявил, что российскую нефть можно назвать незаменимой для Европы. Он раскрыл ее характеристики и назвал идеальной по параметрам для европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Дело не только в том, что невозможно найти адекватное количество нефти на замену российской. Наша нефть по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ. Эти предприятия изначально были заточены именно на российские сорта нефти марки Urals», — объяснил энергетик.

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По мнению эксперта, поставки нефти Urals можно успешно перенаправить с Запада на Восток. Это также является отличительной характеристикой российского топлива как экспортного товара.

«За прошедшие несколько недель российские компании частично успели перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в других регионах мира. Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться», — заключил он.

Ранее Европарламент призвал полностью отказаться от российских энергоносителей. На данный момент Евросоюз отсрочил полный отказ от закупок угля из России на месяц.

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Марина Совина
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