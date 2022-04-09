Instagram лишился половины российских блогеров

Brand Analytics: с 24 февраля Instagram в России потерял 48% авторов, Facebook — 21%

После начала спецоперации на Украине 24 февраля Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети) лишились значительной части активных российских авторов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования Brand Analytics. Instagram потерял почти половину (48 процентов) блогеров, Facebook — 21 процент пользователей.

Аналитики использовали усредненные значения, соответствующих линейному тренду, и сравнивали показатели на 24 февраля и 6 апреля. Под активными авторами Brand Analytics подразумевает пользователей, которые размещают хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост в день.

Согласно предыдущим наблюдениям, к 24 марта из Instagram ушел только 31 процент таких российских авторов, но к 6 апреля их число резко выросло. Снизился и объем российского контента в соцсети — число ежедневно публикуемых сообщений упало на 46 процентов. Объем контента в российском сегменте Facebook за указанный период уменьшился на 28 процентов.

Активность россиян падает не только на заблокированных платформах — к 6 апреля потери понес и YouTube. По данным Brand Analytics, с начала спецоперации видеохостинг покинули 13 процентов авторов, а объем публикаций упал на 15 процентов. Аналитики объясняют эту тенденцию тем, что владелец сервиса Google полностью приостановил монетизацию для россиян.

Пользователи массово начали переходить на российские платформы — за указанный период число активных авторов во «ВКонтакте» выросло на 20 процентов, а объемы контента — на 16 процентов. В мессенджере Telegram стало на 23 процента больше блогеров и на 7 процентов больше публикаций.

Утром 9 апреля Google заблокировал Youtube-канал Госдумы. После этого сразу несколько официальных лиц заявили о возможности скорой блокировки YouTube в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла, что видеохостинг «подписал себе приговор», а глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что сервис рискует оказаться вне закона в России.

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев пообещал, что ее члены изучат способы заработка Google в России и найдут возможности его ограничить. Депутат подчеркнул, что блокировка канала «ДумаТВ» вынуждает российские власти принять в отношении видеохостинга «максимально жесткие меры реагирования».