S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD

S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD

В Международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings (S&P) сообщили о понижении долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной валюте до SD, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что кредитные рейтинги снизились до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C.

Ранее американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) заявил, что исключает облигации (бонды) России и Белоруссии из 11 индексов. Отмечается, что данное решение было принято после консультаций с участниками рынка.

29 марта стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков и связанных с ними подразделений. Кроме того, Fitch отозвал рейтинги России из-за введения санкций Европейского союза.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило об отзыве рейтингов всех российских компаний в период до 15 апреля. В S&P пояснили, что выполняют требование Европейского союза, который запретил предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.