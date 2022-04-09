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ФСБ задержала в Крыму еще одного участника крымско-татарского батальона

ФСБ задержала на границе в Крыму еще одного сторонника украинских неонацистов

Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ на границе в Крыму задержали еще одного бойца украинского нацбатальона, который собирался въехать на территорию полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыминформ» в субботу, 9 апреля.

Его заподозрили в возможном участии в батальоне имени Номана Челебиджихана — украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В ведомстве пояснили, что мужчину 1988 года рождения задержали при попытке въезда в пункте пропуска «Джанкой». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

7 апреля ФСБ задержала в Крыму 51-летнего украинца. Его заподозрили в обеспечении запрещенного крымско-татарского батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами.

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Анна Щербакова
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