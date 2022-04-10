Во Франции подсчитали более 60 процентов голосов на президентских выборах

Кандидат в президенты Франции Ле Пен лидирует в первом туре после подсчета 60% голосов

Во Франции подсчитали более 60 процентов голосов на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

По данным ведомства, кандидат в президенты и глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре лидирует с 27,07 процента голосов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,93 процента.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он состоится 24 апреля.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.