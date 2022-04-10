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Соперница Макрона пообещала «привести Францию в порядок» за пять лет

Лидирующая на президентских выборах Ле Пен пообещала «привести Францию в порядок» за 5 лет
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен . Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, лидирующая на президентских выборах во Франции, пообещала «привести Францию в порядок» за 5 лет в случае победы. Об этом она заявила, выступая с обращением к избирателям, ее слова приводит ТАСС.

«Я приведу страну в порядок за пять лет. Я обеспечу независимость государства и сделаю Францию территорией мира», — сказала она.

По словам кандидата, большое внимание она уделит обеспечению суверенитета Франции во всех отраслях, «чтобы французы могли решать сами за себя и защищать собственные интересы».

Ранее МВД Франции опубликовало первые официальные данные подсчета голосов на первом туре президентских выборов в стране. Согласно им, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,8 процента голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,2 процента.

Марина Совина
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