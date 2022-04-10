Макрон обогнал Ле Пен на выборах президента Франции

Макрон обогнал Ле Пен в первом туре президентских выборов после подсчета 65% голосов

Президент Франции Эммануэль Макрон обогнал главу правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов после подсчета 65 процентов голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Действующий глава государства набрал 27,03 процента голосов, Ле Пен — 26,88 процента. На третьем месте по-прежнему находится глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 18,80 процента голосов.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он состоится 24 апреля.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.