Американский сенатор призвал ускорить поставки оружия Тайваню

Сенатор из США Джош Хоули разработал законопроект об увеличении экспорта оружия Тайваню

Американский сенатор от Республиканской партии Джош Хоули призвал ускорить поставки оружия на Тайвань. Соответствующий законопроект он разместил на своем сайте.

По мнению Хоули, необходимость увеличить темпы и объемы экспорта оружия на Тайвань обусловлена «быстро растущей угрозой китайского вторжения».

Среди образцов вооружений, которые необходимо поставить Тайваню, Хоули привел морские мины, противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Законопроект предполагает распространение на Тайвань таких же экспортных правил, которые уже действуют в отношении Японии, Австралии, Индии, Южной Кореи и стран-членов НАТО.

