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Американский сенатор призвал ускорить поставки оружия Тайваню

Сенатор из США Джош Хоули разработал законопроект об увеличении экспорта оружия Тайваню

Фото: Reuters

Американский сенатор от Республиканской партии Джош Хоули призвал ускорить поставки оружия на Тайвань. Соответствующий законопроект он разместил на своем сайте.

По мнению Хоули, необходимость увеличить темпы и объемы экспорта оружия на Тайвань обусловлена «быстро растущей угрозой китайского вторжения».

Среди образцов вооружений, которые необходимо поставить Тайваню, Хоули привел морские мины, противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Законопроект предполагает распространение на Тайвань таких же экспортных правил, которые уже действуют в отношении Японии, Австралии, Индии, Южной Кореи и стран-членов НАТО.

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Платон Щукин
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